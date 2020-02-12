Что значит создание республиканского фронт-офиса волонтеров для Казахстана

В сферу волонтерства по всему миру вовлечены порядка 1 миллиарда человек.

12 февраля 2020 года в рамках года волонтера в павильоне "Art Hub" на территории ЭКСПО состоялся официальный запуск республиканского фронт-офиса волонтеров "BIRGEMIZ". В мероприятии принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. Мнениями о том, какое значение имеет открытие фронт-офиса волонтеров для всего Казахстана и его продвижения на мировой арене, с журналистом zakon.kz поделились эксперты в этой сфере.

Как отметила координатор программы Добровольцев ООН в Казахстане Римма Сабаева, открытие республиканского волонтерского фронт-офиса очень важно для каждого казахстанца, потому что у всех у нас есть возможность оказать помощь тем, кто нуждается, при этом развивая себя.

И что примечательно, данная площадка дает казахстанцам, у которых есть соответствующая квалификация, определенный опыт и навыки, знания иностранных языков, возможность попробовать себя еще и в международном волонтерстве. ООН предлагает такую площадку, как "Добровольцы ООН" (United Nations Volunteers). На ее сайте unv.org. каждый житель планеты может зарегистрироваться и находиться в этом глобальном кадровом резерве. А когда есть необходимость участия добровольцев на те или иные позиции в проектах ООН, а они реализуются более чем в 130 странах мира, наши казахстанцы тоже могут участвовать в этом конкурсе, – сказала Римма Сабаева.

Амбассадор общенационального проекта "Birgemiz: Bilim", социальный предприниматель, основатель ТОО "GREENTAL" Эмин Аскеров также считает, что сегодня произошло очень знаменательное событие для всего Казахстана.

Президент лично принял участие в открытии года волонтеров и при этом сказал, что он сам является амбассадором волонтеров, но по дипломатической миссии, и готов оказывать всяческое содействие развитию данной сферы. Потому что волонтерство практически во всех странах мира развивается и находится на очень высоком уровне. В эту сферу вовлечены порядка 1 миллиарда жителей планеты, в то время как в Казахстане не более 150 тысяч человек. Поэтому на этот год поставлены очень большие задачи. Уже создали фронт-офис и офис для волонтеров, где они бы могли обмениваться опытом и находить единомышленников. Я тоже являюсь амбассадором в теме образования, и со своей стороны буду оказывать всяческое содействие для того, чтобы данная сфера могла развиваться в масштабе страны, – отметил Эмин Аскеров.

Фронт-офис – это консультационный, методический, обучающий, информационный центр, в функции которого входят координация и общественный мониторинг волонтерских проектов по всей республике. Координация проектов будет выстроена через региональных координаторов из числа специалистов молодежных ресурсных центров, представителей гражданских центров, НПО.

Работа будет организована по принципу единой вертикали: "республиканский фронт-офис – 17 региональных центров поддержки волонтеров – 85 региональных координаторов". Будет обеспечен единый подход и модерирование из одного центра. Единая сетка управления и модель взаимодействия с центральными и местными исполнительными органами.

Это позволит широко вовлекать общественные, волонтерские организации и государственные органы в реализацию проектов, повысит чувство сопричастности и ответственности за конечные результаты и качество проектов.

Подготовил Владимир Демидов

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