Хроническая бедность. Депутаты предлагают пересмотреть зарплаты

Наблюдается тенденция растущего расслоения общества по уровню доходов - между отраслями, между должностями, между городской и сельской местностью, регионами.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айкын Конуров полагает, что назрела пора пересмотра системы оценки заработных плат в целом, передает корреспондент zakon.kz.

Уровень реальных доходов является на сегодня одной из основных проблем, волнующих общество. Значительная часть наших соотечественников живут в состоянии хронической бедности, даже если имеют работу, - сказал Конуров, обращаясь с депутатским запросом к премьеру.

При этом, по его словам, правительство рассматривает механизмы повышения минимальной зарплаты и доведения ее до 30% от размера средней зарплаты, а также увеличения прожиточного минимума.

Однако предлагаемых правительством мер явно недостаточно. Для того, чтобы казахстанцы почувствовали реальные улучшения, реформа должна быть не номинальной, а реальной, - констатировал он.

В связи с этим депутат считает, что назрела пора пересмотра системы оценки заработных плат в целом.

Такой показатель, как средняя зарплата, является не более, чем условной математической величиной, и не показывает реальную картину. Наблюдается тенденция растущего расслоения нашего общества по уровню доходов - между отраслями, между должностями, между городской и сельской местностью, регионами. При этом размер зарплаты все меньше привязан к трудовой отдаче и квалификации работника, и все больше определяется косвенными факторами, - уточнил он.

На его взгляд, требуются новые критерии оценки уровня доходов, такие как медианная и модальная заработная плата, чтобы объективно выстраивать социально-экономическую политику государства, видеть качество существующих и создаваемых рабочих мест.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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