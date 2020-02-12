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Робот впервые провел микрохирургическую операцию

По словам врачей, результаты оказались впечатляющими.

Фото : ferra.ru12 февраля 2020, 15:02

Роботизированная система MUSA провела первую микрохирургическую операцию, передает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

Эта система способна сшивать кровеносные сосуды диаметром 0,3 мм.

По информации издания, тестировали нового робота на двадцати женщинах с онкологией молочной железы, которые подтвердили свое согласие на вмешательство MUSA.

Так, при помощи роботизированной системы, хирурги смогли соединить даже самые маленькие сосуды, диаметр которых составил от 0,3 до 0,8 мм.

Успешность проведенной микрохирургической операции оценивалась спустя несколько месяцев путем анализирования качества соединений восстановленных сосудов.

По словам врачей, результаты оказались впечатляющими. Более того, они отметили, что роботу удалось соединить сосуды так же качественно, как это сделал бы профессиональный хирург. Однако есть у роботизированной операции и недостатки. Так, если хирургу на проведение операции необходима 81 минута, то MUSA выполняет ее за 115 минут.


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