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Робот впервые провел операцию в Казахстане

Робот впервые провел операцию в Казахстане Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы
В Казахстане впервые применили робот по эндопротезированию. Как рассказали Zakon.kz в Управлении общественного здравоохранения Алматы, городская клиническая больница №4 внедрила робот-ассистированные операции по замене коленного и тазобедренного сустава.

Первые операции были выполнены под руководством Мирамбека Жумагулова и при участии российского врача Алексея Шумского.

В сообщении за 7 ноября 2023 года отмечено, робот еще до операции выполняет точное 3D-планирование искусственного сустава, при этом подбирая оптимальный размер имплантата, точное положение его установки.

"С 3 по 7 ноября мы провели первые в Казахстане робот-ассистированные операции по замене коленного и тазобедренного суставов. Мы выбрали 9 пациентов, нуждающихся в эндопротезировании. На протяжении нескольких месяцев шел тщательный отбор кандидатов. Проводился консилиум наших врачей, а цифровые результаты КТ исследований направлялись специалистам США, для точного 3D-планирования искусственного сустава. Благодаря использованию робота, операция воплощается в жизнь точно так, как было намечено на этапе планирования – с погрешностью менее 1 мм. Также обеспечивается лучшая сохранность мягких тканей, достигается оптимальный баланс связочного аппарата".Заведующий отделением ортопедической хирургии ГКБ №4 Алматы Мирамбек Жумагулов
Робот впервые провел операцию в Казахстане

Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

Директор городской клинической больницы №4 Алматы Биржан Досмаилов уточнил, что данную технологию применяют в ведущих клиниках США, Канады, Японии, Кореи.

Робот впервые провел операцию в Казахстане

Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы

"Это большой шаг вперед в совершенствовании травматологической и ортопедической помощи. С каждым годом растет число пациентов, нуждающихся в данном виде операций. К примеру, за 10 месяцев 2023 года мы провели более полутора тысяч операций по замене суставов".Биржан Досмаилов

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал о 82-летнем хирурге из Павлодарской области Зинаиде Раздорской.

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