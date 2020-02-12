Назначен новый прокурор Жамбылской области
Им стал Нургалым Абдиров.
Нургалым Абдиров назначен новым прокурором Жамбылской области, передает zakon.kz.
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора от 12 февраля прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров.
Абдиров Нургалым Мажитович родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «правоведение».
Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году.
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.
Занимал должности начальника трех Департаментов Генеральной прокуратуры - специальных прокуроров, по надзору за законностью следствия и дознания, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.
Также работал первым заместителем прокуроров г.г.Астаны, Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, руководил прокуратурами Актюбинской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей.
Стаж службы в органах прокуратуры более 28 лет.
Ранее занимавший должность прокурора Жамбылской области Кусаинов Ж.К. зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.
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