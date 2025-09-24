Прокурор Жамбылской области акцентирует на реальной поддержке инвестиционных проектов

Прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров встретился с работниками ТОО"Karatau Chemicals" и "Talas Investment Company", расположенных в субзоне "Талас" в Таласском районе.

На сегодняшний день в районе реализуются три проекта на общую сумму 43,6 млрд тенге, в т.ч. по одному проекту ведется работа при поддержке турецких инвесторов. Полноценно запущено два предприятия, освоено 28,6 млрд тенге инвестиций.

По результатам ввода в эксплуатацию производств около 1000 местных жителей обеспечены постоянной работой, что способствует улучшению социально-экономического положения региона. В свою очередь прокурор области осмотрел объекты инвестиций, ознакомился с рабочим процессом и выслушал проблемные вопросы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Одной из острых проблем, волнующих инвесторов, остается вопрос полноценного обеспечения субзоны инфраструктурой (внутренняя связь и железнодорожные пути). Были заслушаны отчеты представителей МИО и управляющей компании.

Необходимо отметить, что принятыми ранее прокуратурой района надзорными и координационными мерами оптимально решен вопрос обеспечения субзоны необходимой инфраструктурой (газ, вода, свет), что способствовало реализации инвестиционных проектов.

Прокурор области акцентировал необходимость на усилении работы в этом направлении и подчеркнул, что будет продолжено сопровождение каждого инвестиционного проекта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

По итогам встречи инвесторы выразили благодарность прокуратуре за защиту их прав и поделились предложениями по улучшению инвестиционного климата.