#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
545.01
642.84
6.52
События

Прокурор Жамбылской области акцентирует на реальной поддержке инвестиционных проектов

прокурор, бизнес, Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:00 Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области
Прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров встретился с работниками ТОО"Karatau Chemicals" и "Talas Investment Company", расположенных в субзоне "Талас" в Таласском районе.

На сегодняшний день в районе реализуются три проекта на общую сумму 43,6 млрд тенге, в т.ч. по одному проекту ведется работа при поддержке турецких инвесторов. Полноценно запущено два предприятия, освоено 28,6 млрд тенге инвестиций.

По результатам ввода в эксплуатацию производств около 1000 местных жителей обеспечены постоянной работой, что способствует улучшению социально-экономического положения региона. В свою очередь прокурор области осмотрел объекты инвестиций, ознакомился с рабочим процессом и выслушал проблемные вопросы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Одной из острых проблем, волнующих инвесторов, остается вопрос полноценного обеспечения субзоны инфраструктурой (внутренняя связь и железнодорожные пути). Были заслушаны отчеты представителей МИО и управляющей компании.

Необходимо отметить, что принятыми ранее прокуратурой района надзорными и координационными мерами оптимально решен вопрос обеспечения субзоны необходимой инфраструктурой (газ, вода, свет), что способствовало реализации инвестиционных проектов.

Прокурор области акцентировал необходимость на усилении работы в этом направлении и подчеркнул, что будет продолжено сопровождение каждого инвестиционного проекта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

По итогам встречи инвесторы выразили благодарность прокуратуре за защиту их прав и поделились предложениями по улучшению инвестиционного климата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Прокурор Актюбинской области встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики
16:51, 15 сентября 2025
Прокурор Актюбинской области встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики
АО "Самрук-Энерго" построит ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск по технологии "чистого" угля
09:15, 12 сентября 2025
АО "Самрук-Энерго" построит ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск по технологии "чистого" угля
Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области
12:48, 11 сентября 2025
Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: