Массовый наезд в Алматы: старший брат попросил за младшего

Их просят освободить.

Адвокат подсудимых по делу о массовом наезде в Алматы считает, что следствие поверхностно отнеслось к уголовному делу, оно было необъективным, передает zakon.kz.

Легче обвинить двух молодых людей в хулиганстве и покушении на убийство. Любые сомнения должны трактоваться в пользу наших подзащитных. Следствием установлены только двое лиц. Крайними оказались двое, - отметил адвокат.

Он попросил прекратить уголовное дело в отношении Жандоса Аликеева, оправдать его и освободить прямо в зале суда. Также он попросил прекратить уголовное дело в отношении младшего брата Динмухамеда Аликеева.

Как установило следствие, Аликеев Динмухамед не вступал в конфликт. Он был среди них самым младшим. Он был там как водитель. У него были планы таксовать. Есть заявление его о том, что он купил водительские права. Человек, зная, что его осуждает общество, признается, что купил права. Это говорит о том, что человек не умеет врать. Он говорит, что перепутал газ и тормоз. Почему следствие однобоко ведет дело? - сказал он.

Защита попросила переквалифицировать статью в отношении Динмухамеда Аликеева с хулиганства на нарушение правил дорожного движения и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Братья, в свою очередь, тоже попросили не лишать их свободы.

Динмухамед Аликеев: У меня не было умысла причинить вред. Это произошло случайно. Прошу не лишать меня свободы и не изолировать от общества. Жандос Аликеев: Хотел попросить прощения у больных, за себя, за своего брата. Мы не хотели драться с кем-то, даже не думали, сами не ожидали, что так будет. Прошу не лишать моего братика свободы.

Ранее прокурор просил назначить им по 15 лет лишения свободы.

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