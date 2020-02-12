Массовый наезд на пешеходов в Алматы: прокурор запросил братьям по 15 лет

В учреждении максимальной безопасности.

Прокурор запросил наказание для обвиняемых в массовом наезде в Алматы, передает zakon.kz.

На скамье подсудимых находятся братья Жандос и Динмухамед Аликеевы. Прокурор запросил для них наказание.

Назначить наказание в учреждении максимальной безопасности. Прошу назначить наказание Аликееву Жандосу в виде 15 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, - сказал прокурор.

Младшему брату Динмухамеду Аликееву прокурор запросил такое же наказание.

Ранее в суде двое пострадавших рассказали, что не имеют претензий к подсудимым братьям.

26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело переквалифицировали на "Покушение на убийство". 27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

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