В КЧС прокомментировали гибель детей в Алматы
Водолазы нашли тела детей.
Фото : stav.kp.ru/Дмитрий Ахмадуллин13 февраля 2020, 10:23
В пресс-службе КЧС МВД РК прокомментировали гибель детей в Алматы, передает zakon.kz.
13 февраля в 4.31 утра на пульт "112" Алматы поступило сообщение от оперативного дежурного РОП Алатауского района о том, что в мкр. Теректы Алатауского района недалеко от искусственного канализационного коллектора найдены школьные рюкзаки. К месту происшествия незамедлительно направлены водолазы Республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК в количестве 7 сотрудников, 1 ед.техники, а также Службы спасения города Алматы - 5 работников, 1 ед.техники. Принятыми мерами водолазов тела троих детей извлечены из воды, - сказано в распространенном сообщении.
Аким города Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования. Полиция города ведет расследование.
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