Землетрясение произошло в 300 км от Алматы

Магнитуда MPV 3.9.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 13 февраля в 9.49 зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 301 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 80.60° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 13 февраля в 9.58.

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