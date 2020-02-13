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Землетрясение произошло в 300 км от Алматы

Магнитуда MPV 3.9.

Фото : Inbusiness.kz13 февраля 2020, 10:56

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 13 февраля в 9.49 зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 301 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 80.60° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 13 февраля в 9.58.


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