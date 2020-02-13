Следственные мероприятия по закреплению доказательственной базы продолжаются.

КНБ задержал начальника и бухгалтера колонии Атырауской области, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы комитета, по результатам совместной проверки с прокуратурой Атырауской области Департаментом КНБ начато досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.1,2,4 ("Получение взятки") УК РК в отношении начальника исправительного учреждения УГ-157/11 ДУИС по Атырауской области и главного бухгалтера по фактам неоднократного получения от подчиненных части премий и поощрительных выплат за 2019 год.

В отношении задержанных Специализированным следственным судом Атырау избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Следственные мероприятия по закреплению доказательственной базы продолжаются, - отметили в пресс-службе.

Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со ст.201 ч.1 ("Недопустимость разглашения данных досудебного расследования") УПК РК.

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