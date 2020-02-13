О состоянии прибывших из Пекина пассажиров рассказали в Минзраве

Второй спецрейс из Пекина прибыл в Алматы в 7 утра.

У прибывших в Алматы из Пекина граждан Казахстана и Кыргызстана симптомы ОРВИ или коронавируса не выявлены, сообщил на брифинге официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

В 7 утра в Алматы приземлился второй спецрейс "Эйр Астаны" из Пекина с 211 пассажирами на борту. В самолете был 171 гражданин Казахстана и 40 граждан Кыргызстана. С повышенной температурой или симптомами коронавируса никто не выявлен, — сообщил Ахметшарип.

По его словам, перед посадкой была организована процедура смены масок, казахстанцы были доставлены в многопрофильную клиническую больницу в Алматы с соблюдением всех требований контроля.

Там они пройдут все лабораторные анализы и обследования на коронавирус и ОРВИ. В стационаре будут находиться три дня при этом срок госпитализации продлиться, если будут медицинские показания. Граждане Кыргызстана доставлены в Бишкек, — добавили на брифинге.

Он напомнил, что ранее спецрейсом в столицу Казахстана прибыло 217, эвакуированных из КНР 11 февраля казахстанцев.





Прямо в это время после трехдневного обследования их выписывают. Состояние у всех удовлетворительное, все анализы отрицательные, — сказал Ахметшарип.

На брифинге сообщили, что медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья, прибывших из КНР граждан после 6 января.

Всего взято на мониторинг 24 154 прибывших, снято с мониторинга 15 878, остаются под наблюдением 8 276 человек, прибывших за последние 14 дней и 1 609 лиц, которые контактировали с госпитализированными.

Всего на 13 февраля госпитализирован 151 человек с температурой и ОРВИ, выписаны 131, остаются в стационарах 20. Состояние удовлетворительное, из 83 эвакуированных казахстанцев у 12 продолжается клиника ОРВИ легкой степени, — подчеркнул официальный представитель Минздрава.

Состояние эвакуированных из города Ухань граждан Беларуси и Армении удовлетворительное. Состояние казахстанцев, которые находятся в России и Узбекистане, удовлетворительное.

Что касается казахстанских студентов из города Ухань, то, по его словам, все они еще находятся на карантине, но ожидается их выписка из карантина в это воскресенье.

В понедельник 17 февраля мы пригласим СМИ с несколькими студентами, которые подробно расскажут о карантине. Время и место мы сообщим дополнительно, — заключил Диас Ахметшарип.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!