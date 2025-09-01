#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Политика

Токаев прибыл в Пекин

Токаев прибыл в Пекин, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 19:04 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала ряд снимков с места события. 

Фото: Акорда

Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших китайских компаний. В состав делегации вошли представители казахстанского бизнеса, что подчеркивает нацеленность на укрепление сотрудничества.

Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходил 1 сентября 2025 года в Китае. В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Более 15 миллиардов долларов инвестиций: что принесет визит Токаева в Пекин
Политика
18:55, Сегодня
Более 15 миллиардов долларов инвестиций: что принесет визит Токаева в Пекин
Банк развития и Глобальная организация по ИИ: что поддержал Токаев на саммите "ШОС плюс"
Политика
15:22, Сегодня
Банк развития и Глобальная организация по ИИ: что поддержал Токаев на саммите "ШОС плюс"
Следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" – Токаев
Политика
15:13, Сегодня
Следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: