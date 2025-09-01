Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала ряд снимков с места события.

Фото: Акорда

Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших китайских компаний. В состав делегации вошли представители казахстанского бизнеса, что подчеркивает нацеленность на укрепление сотрудничества.

Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходил 1 сентября 2025 года в Китае. В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.