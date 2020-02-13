Что делать, если провалился под лед

Самой опасной считается середина водоема, тогда как к весне лучше избегать участков вблизи сливных труб, под мостами.

В связи с положительным температурного фоном в первые дни февраля, на территории города Алматы на водоёмах лёд непрочен. В большинстве случаев гибели на водоемах в зимний период жертвами льда становятся дети, оставленные без присмотра, а также те, кто, пренебрегая советами спасателей, выходят на неокрепший лед, сообщает zakon.kz.

ДЧС города Алматы настоятельно рекомендует гражданам не оставлять детей без присмотра, а также ежедневно предупреждать их, что сейчас находиться на льду очень опасно, тем более устраивать игры.

Самой опасной считается середина водоема, тогда как к весне лучше избегать участков вблизи сливных труб, под мостами. Некоторые проверяют прочность льда ударом ноги. Это довольно опасный метод. Для этих целей лучше подходит палка, которой можно прощупывать лед перед собой путь. Опасно собираться группами на отдельных участках льда. При переходе замерзшего водоема группой важно соблюдать дистанцию в 5-6 метров друг от друга.

Как правильно себя вести, если провалился под лед

В случае чрезвычайной ситуации нельзя паниковать и совершать резкие движения. Спасатели советуют не нырять и не мочить голову, стабилизировать дыхание. Придерживаясь за край льда нужно звать на помощь. Выбираться лучше на ту сторону льда, откуда пришли. Даже если лед ломается, не нужно оставлять попытки выбраться. Лучше попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу. Ни в коем случае не отдыхайте на морозе, после того, как выбрались из полыньи. Отдохнуть можно только в теплом помещении.

Что делать, если человек провалился под лед

Если вы видите, что человек провалился под лед, то в первую очередь вызовите “скорую” и спасателей. Найдите длинную палку, веревку, доску, шест. Завяжите на конце веревки узел.

Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 метров передвигайтесь ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего в теплое место.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.

Какая толщина льда считается безопасной

Сложно измерить толщину льда на глаз, поэтому:

— самый прочный лед — голубого цвета;

— прочность белого льда в 2 раза меньше;

— матово-белый или с желтоватым оттенком лед — ненадежен.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

13 февраля в Алматы на водоеме с тонким льдом погибли трое детей. По поручению акима города создана рабочая группа..

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