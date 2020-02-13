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Три российские организации попали в санкционный лист США

Срок действия санкций - два года.

Фото : news.ru13 февраля 2020, 20:30

Под санкции США попали три российские организации из-за обвинений в нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Ирана и КНДР, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о "Кумертауском авиационном производственном предприятии", военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторском бюро приборостроения".

Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Согласно документу, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.


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