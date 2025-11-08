США освобождают Венгрию от санкций на российскую нефть и газ

США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций на импорт нефти и газа из России сроком на один год, сообщает Zakon.kz.

Решение последовало после встречи премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом в Белом доме, где Орбан объяснил необходимость продолжения закупок российской нефти для экономики страны, пишет The Guardian.

По словам Белого дома, Венгрия взяла на себя обязательство закупать сжиженный природный газ в США на сумму около 600 млн долларов. Источники указывают, что Орбан также предлагал приобрести у США ядерное топливо, чтобы получить освобождение от вторичных санкций.

Во время встречи Трамп похвалил Орбана как "великого лидера" и поддержал его жесткую миграционную политику. Он отметил, что многие страны Европы давно зависят от российских энергоресурсов, и выразил понимание сложностей Венгрии, у которой нет выхода к морю и ограниченные возможности для альтернативных поставок.

Орбан заявил о намерении возродить планы саммита между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который, по его мнению, может положить конец конфликту в Украине. Оппоненты в ЕС критикуют премьер-министра за слишком близкие отношения с Москвой и называют его "троянским конем" Кремля. Кроме того, источники в Венгрии сообщили, что Орбан стремится пригласить Трампа в Будапешт, чтобы укрепить свои позиции перед предстоящими выборами.

Материал по теме Встреча Путина и Трампа в Будапеште отменена: названа вероятная причина

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что волна поддержки членства Украины в Европейском союзе (ЕС) идет на спад.