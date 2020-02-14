Медсестра проиграла на ставках деньги, собранные на лечение умирающего сына

Она пояснила представителям Совета, что увлеклась азартными играми из-за отчаяния.

Медсестра из английского города Лидс, графство Йоркшир, проиграла на букмекерских сайтах деньги, собранные на лечение умирающего от рака сына, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Шестилетний сын медсестры Стейси Уорсли (Stacey Worsley) Тоби Най (Toby Nye) болел нейробластомой. Лечения этого онкологического заболевания не входит в программу обязательного медицинского страхования, поэтому медсестра объявила сбор денег на платные медицинские услуги.

Через сайт краудфандинга зимой 2017 года ей удалось за три месяца собрать 200 тысяч фунтов (16,3 миллиона рублей). В сборе средств участвовали игроки местного футбольного клуба "Лидс Юнайтед" и фанаты команды, матери двух смертельно больных девочек, которые проходили лечение вместе с Тоби, школа, в которой учился мальчик, и представители общественности.

Между январем 2017 года и мартом 2018 года Уорсли проиграла на букмекерских сайтах 100 тысяч фунтов (49 миллион тенге) из собранных средств. В то время Тоби еще был жив, однако позже мальчик скончался.

Летом 2019 года Королевский суд Лидса приговорил Уорсли в двум годам тюремного заключения условно.

Трибунал Совета по сестринскому делу и акушерству разрешил женщине сохранить работу, отстранив ее от выполнения должностных обязанностей лишь на 12 месяцев. Она пояснила представителям Совета, что увлеклась азартными играми из-за отчаяния и при необычном и трагическом стечении обстоятельств. На трибунале отметили, что Уорсли проявляет искреннее и глубокое раскаяние и постановили, что запретить ей работать медсестрой было бы чрезмерно жестокой и непропорциональной его проступку мерой.

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