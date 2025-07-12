Почти миллион проиграл на ставках сотрудник акимата Уральска и лишился должности

16 чиновников в Западно-Казахстанской области лишились своих должностей после проверки областной прокуратуры. Их уличили в азартных играх через букмекерские конторы, сообщает Zakon.kz.

В частности, по информации региональной прокуратуры, был уволен один из сотрудников акимата Уральска.

"Согласно данным ТОО "OLIMPBET", сотрудник акимата города с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе, после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами данный сотрудник был особожден от занимаемой должности", – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам анализа прокуратурой Уральска в адрес акимата города, Управления государственных доходов и Департамента полиции Западно-Казахстанской области были внесены акты надзора.

По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.

В прокуратуре региона напомнили, что в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева в законодательство о противодействии коррупции внесены изменения. С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений.

Ранее вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев рассказал, сколько человек в Казахстане страдает от игровой зависимости.