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Полицейские, снявшие с крыши раздетого мужчину, показали видео с жетонов

Слышно, что сначала он говорит, что ничего не крал, а затем жалуется, что не чувствует ног.

Фото : кадр видео14 февраля 2020, 09:35

Ранее в соцсетях появилось видео спасения с крыши мужчины. Дело было в Караганде. Теперь появилось видео с жетонов сотрудников полиции, передает zakon.kz.

На кадрах видно, что сотрудники, один из них подстраховался веревкой, по покрытой снегом покатой крыше идут за раздетым мужчиной. Слышно, что сначала он говорит, что ничего не крал, а затем жалуется, что не чувствует ног.

Мужчина поднялся на крышу пятиэтажного дома после ссоры с родными. Сообщение об этом поступило около 18:20 и дежурный ЦОУ Управления полиции Караганды направил на место ближайший наряд полиции. Сотрудники, прибыв на место, обнаружили сидевшего на крыше мужчину. После того, как полицейским удалось спустить его с крыши, на место вызвали скорую. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили медики, он успел получить обморожение 1 степени пальцев рук и ног.


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