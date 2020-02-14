Айсултан Сеитов снял самый сложный клип в своей карьере
Трио Migos, рэперы Young Thug и Travis Scott являются одними из наиболее популярных исполнителей в США,
Фото : кадр из видео14 февраля 2020, 13:05
Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов выпустил новый клип для популярных американских рэперов Migos, Young Thug и Travis Scott. Он признался, что это самый сложный проект в его карьере, передает zakon.kz.
Migos, Young Thug и Travis Scott являются одними из наиболее популярных исполнителей в США, и обратились к Айсултану Сеитову, который уже снимал клипы для мировых звезд.
Сегодня выходит работа, над которой мы с командой работали четыре месяца. Это самый сложный проект, над которым я когда-либо работал, - сообщил Сеитов в своем Instagram.
Предыдущими работами Сеитова были клип для певца Joji, а также видео для парижского дома высокой моды Saint Laurent.
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