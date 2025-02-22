#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.47
525.83
5.68
Культура и шоу-бизнес

Сын Беркута и Аишы снял свой первый клип

Сын Беркута и Аишы снял свой первый клип, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 12:56 Фото: Instagram/aisha_vee
21 февраля 2025 года семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram процессом съемок первого клипа сына Зейна, сообщает Zakon.kz.

Об этом Беркут рассказал на своей странице в Instagram. К слову, ранее юный артист покорил сердца казахстанцев своим голосом. По этому случаю родители решили снять своему сыну собственный клип.

"Первый клип для Зейна решили снять. С утра здесь ходим. Скоро выйдет клип "Шайхана" Zein Bekzhigit", – сообщил в опубликованном видео Беркут.

Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили массу комментариев, особенно отметив красоту и округлившийся живот Аиши:

  • Семья – сплошной позитив. Работают в удовольствие, чтят родителей, занимаются воспитанием детей.
  • Көз тимесін, аман болыңдар.
  • Красивый семейный завтрак, как мило, а еще и пополнение классно.
  • Аиша! Разве можно быть красивой такой.

Позже Аиша анонсировала отрывок из клипа и пожелала удачи своему чаду.

"Жолың әрдайым жарқын болсын, құлыным!" – трепетно подписала ролик артистка.

Ранее танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Настя Ивлеева продала дорогостоящий особняк, в котором жила с Элджеем
Культура и шоу-бизнес
14:21, Сегодня
Настя Ивлеева продала дорогостоящий особняк, в котором жила с Элджеем
Из ресторана Гордона Рамзи украли фигурки кошек
Культура и шоу-бизнес
08:48, Сегодня
Из ресторана Гордона Рамзи украли фигурки кошек
Николь Кидман стала женщиной года по версии Time
Культура и шоу-бизнес
08:18, Сегодня
Николь Кидман стала женщиной года по версии Time
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: