Сын Беркута и Аишы снял свой первый клип
Фото: Instagram/aisha_vee
21 февраля 2025 года семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram процессом съемок первого клипа сына Зейна, сообщает Zakon.kz.
Об этом Беркут рассказал на своей странице в Instagram. К слову, ранее юный артист покорил сердца казахстанцев своим голосом. По этому случаю родители решили снять своему сыну собственный клип.
"Первый клип для Зейна решили снять. С утра здесь ходим. Скоро выйдет клип "Шайхана" Zein Bekzhigit", – сообщил в опубликованном видео Беркут.
Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили массу комментариев, особенно отметив красоту и округлившийся живот Аиши:
- Семья – сплошной позитив. Работают в удовольствие, чтят родителей, занимаются воспитанием детей.
- Көз тимесін, аман болыңдар.
- Красивый семейный завтрак, как мило, а еще и пополнение классно.
- Аиша! Разве можно быть красивой такой.
Позже Аиша анонсировала отрывок из клипа и пожелала удачи своему чаду.
"Жолың әрдайым жарқын болсын, құлыным!" – трепетно подписала ролик артистка.
Ранее танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников.
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