Сын Беркута и Аишы снял свой первый клип

21 февраля 2025 года семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) порадовала подписчиков в Instagram процессом съемок первого клипа сына Зейна, сообщает Zakon.kz.

Об этом Беркут рассказал на своей странице в Instagram. К слову, ранее юный артист покорил сердца казахстанцев своим голосом. По этому случаю родители решили снять своему сыну собственный клип.

"Первый клип для Зейна решили снять. С утра здесь ходим. Скоро выйдет клип "Шайхана" Zein Bekzhigit", – сообщил в опубликованном видео Беркут.

Пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили массу комментариев, особенно отметив красоту и округлившийся живот Аиши:

Семья – сплошной позитив. Работают в удовольствие, чтят родителей, занимаются воспитанием детей.

Көз тимесін, аман болыңдар.



Красивый семейный завтрак, как мило, а еще и пополнение классно.

Аиша! Разве можно быть красивой такой.

Позже Аиша анонсировала отрывок из клипа и пожелала удачи своему чаду.

"Жолың әрдайым жарқын болсын, құлыным!" – трепетно подписала ролик артистка.

Ранее танцующие Беркут и Аиша очаровали своих поклонников.