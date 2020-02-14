Они идут туда, откуда все бегут. Появилось видео из эпицентра пожара в Нур-Султане

Ежедневно пожарные выезжают на ликвидацию возгораний, уберегая от огненной стихии жилые дома, спасая жизни людей.

На странице ДЧС Нур-Султана в instagram появилось видео с камеры одного из пожарных, который ликвидировал ЧП в многоэтажном доме, передает zakon.kz.

Каждый пожар - это чье-то горе, это беда, от которой не застрахован никто. Ежедневно пожарные выезжают на ликвидацию возгораний, уберегая от огненной стихии жилые дома, спасая жизни людей. Одной из главных оценок в работе пожарных являются спасенные жизни, искренние слова благодарности за их нелегкий труд. Это оперативное видео со вчерашнего пожара (от ред 12 февраля) по улице Куйши дина снятое на экшн-камеру огнеборцами СПЧ#17, где в общей сложности было спасено 20 человек, из них 9 детей. К сожалению, одну жизнь спасти не удалось, - сказано в описании к видео.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!