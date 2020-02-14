Вези меня, мразь – накричавшую на таксиста фитнес-тренера уволили

Девушка утверждает, что снимать ее на камеру водитель стал, когда она уже была "в панике" и "чересчур вышла из себя".

Ставшая печально известной после инцидента в такси, фитнес-тренер Яна Данькова временно отстранена от работы в фитнес-клубе в подмосковном Одинцово, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявили в клубе, где девушка трудилась в качестве инструктора по пилатесу.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Яна с заднего сиденья машины в течение нескольких минут оскорбляет водителя, кричит, бьет его руками по плечу, требуя довезти до места и убеждая, что ее там "ждут люди". Ролик мгновенно разошелся по соцсетям и успел превратиться в интернет-мем. А телеведущий Иван Ургант сделал пародию.

Данькова в своем аккаунте в Instagram заявила, что водитель намеренно долго не трогался с места, а на просьбу ехать быстрее, ответил, что "только за отдельную плату". Во время поездки, по словам девушки, водитель ей хамил и грозился высадить прямо на трассе. Девушка утверждает, что снимать ее на камеру водитель стал, когда она уже была "в панике" и "чересчур вышла из себя".

Вернется ли она к работе в ближайшее время, в клубе уточнять отказались.

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