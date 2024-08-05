Таксиста-извращенца задержали в Москве
По информации следственного комитета города Москвы, опубликованной в их официальном Telegram-канале, Хаджимурада Абдахова задержали в Кунцево. На него завели уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера.
Хаджимурад Абдахов, фото: ВКонтакте/club220894240
В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия. Правоохранительные органы обратили внимание на мужчину после резонансного видео в соцсетях, в котором просит пассажирку дать ему потрогать грудь, во время остановки на светофоре.
"Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – говорится в сообщении.
Днями ранее в московском аэропорту Внуково пассажир авиакомпании "Победа" пересел в другой самолет, пройдя по летному полю и не заходя в здание терминала.