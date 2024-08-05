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Таксиста-извращенца задержали в Москве

Домогательство, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 02:20 Фото: pixabay
5 августа в Москве задержали водителя такси, снимавшего на видео свои домогательства пассажирок, сообщает Zakon.kz.

По информации следственного комитета города Москвы, опубликованной в их официальном Telegram-канале, Хаджимурада Абдахова задержали в Кунцево. На него завели уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера.

Домогательство, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 02:20

Хаджимурад Абдахов, фото: ВКонтакте/club220894240

В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия. Правоохранительные органы обратили внимание на мужчину после резонансного видео в соцсетях, в котором просит пассажирку дать ему потрогать грудь, во время остановки на светофоре.

"Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – говорится в сообщении.

Днями ранее в московском аэропорту Внуково пассажир авиакомпании "Победа" пересел в другой самолет, пройдя по летному полю и не заходя в здание терминала.

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