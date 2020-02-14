Почти все трассы из Нур-Султана закрыты

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города.

Все трассы из столицы, кроме направления Нур-Султан–Кабанбай батыр, для автотранспорта закрыты, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города, проявить осторожность и следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

На 14 февраля по данным Казгидромета в столице переменная облачность, во второй половине дня снег. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура ночью 16-18, днем 6-8 мороза.

Спасатели предупреждают, что метель лучше всего переждать в здании. Если вы в дороге, то двигаться необходимо только по шоссе. При выходе из машины нельзя отходить от нее за пределы видимости. В случае неисправности или при очень плохой видимости рекомендуется остановиться на обочине дорог, подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну и ждать помощь в автомобиле.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112"!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!