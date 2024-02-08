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Что делать в сильный буран – рекомендации ДЧС Астаны

Что делать в сильный буран – рекомендации ДЧС Астаны Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны обратился к жителям и гостям столицы. Ведомство рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, сообщает Zakon.kz.

Также ДЧС рекомендует: 

  • В период штормовых ветров проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах.
  • обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
  • При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
  • Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.
  • Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в надежном помещении.
  • Не отпускать на улицу детей и по возможности не выходить самим. Но если возникла такая необходимость, сообщить родным или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. Не выходить на улицу в одиночку.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", – говорится в обращении ДЧС.

По данным РГП "Казгидромет", в Астана 9 февраля ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, вечером 08, ночью и утром 09 февраля временами 30 м/с и более.

По состоянию на 18:00 8 февраля в связи порывистым ветром, низовая метель, ограничение видимости закрыто движение на автодорогах республиканского значения по всем направлениям из Астаны для всех видов транспортных средств.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек 8 февраля 2024 года обратился к жителям и гостям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой.

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