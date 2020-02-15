Страны ЕАЭС продвинулись в согласовании Стратегических направлений развития интеграции

По итогам заседания стороны договорились продолжить обсуждение проекта Стратегических направлений на очередном заседании Совета ЕЭК.

В Москве 14 февраля прошли консультации по обсуждению проекта документа, определяющего стратегические направления Евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Заседание проводил новый председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М. Мясникович.

Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов.

Как отмечается, по итогам обсуждений государства-члены ЕАЭС пришли к консенсусу по вопросам обеспечения максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС, формированию цифрового пространства ЕАЭС, обеспечению цифровизации процесса государственных закупок и доступу к ним, реализации кооперационных проектов, совершенствованию институциональной базы ЕАЭС и т.д.

По итогам заседания стороны договорились продолжить обсуждение проекта Стратегических направлений на очередном заседании Совета ЕЭК.

Обсуждаемые стратегические направления рассматриваются сквозь призму интересов Казахстана, направленных на максимизацию экономических выгод для нас от углубления экономических интеграционных процессов, - отметили в Минфине.

Напомним, проект Стратегических направлений разрабатывается в реализацию принятой в декабре 2018 года Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

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