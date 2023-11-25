Беспошлинный ввоз электромобилей, говядины и ветеринария: о чем договорились страны ЕАЭС

На очередном заседании совета ЕЭК представители стран Евразийского экономического союза приняли ряд решений, снимающих барьеры в интеграции и упрощающих торгово-экономические отношения, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Казахстан поступательно расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок государств-членов ЕАЭС. Добавлена еще одна позиция – одежда и принадлежности, в том числе перчатки, рукавицы из резины.

В этом году был обеспечен доступ отечественных бизнесменов к госзакупкам других государств-членов ЕАЭС по 63 видам товаров. Кроме того, на один год продлена возможность использовать сертификат СТ-1 по 276 товарным позициям, где не предусмотрены единые условия производственных и технологических операций.

Также были внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств-членов ЕАЭС. В частности, скорректирован ряд терминов, определены формы ветсертификатов, условия ввоза и перемещения ветеринарных, лекарственных, диагностических, дезинфицирующих и других средств, а также кормовых добавок. Дополнены и нормы в части организации проведения лабораторных испытаний при ветконтроле.

Совет ЕЭК утвердил квоты беспошлинного ввоза говядины в страны ЕАЭС на 2024 год. Учитывая, что собственное производство данного вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, размер квоты для нашей страны определен одним из минимальных – 5 тыс. тонн. Для России – до 100 тыс. тонн, Армении – до 8,5 тыс. тонн, Беларуси – до 7,5 тыс. тонн, Кыргызстана – до 3,5 тыс. тонн). Дополнительные объемы импортной говядины будут направлены на переработку. Ожидается, что данная мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.

Также на два года (до 31 декабря 2025 года) продлен беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС. Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры и улучшению экологической обстановки в крупных городах.