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Стрелявший в собак мужчина попал в голову девочке

Врачи извлекли пулю калибра 7,62 миллиметра.

Фото : topwar.ru15 февраля 2020, 11:32

В Кабардино-Балкарии следователи начали проверку после огнестрельного ранения семилетней девочки местным жителем, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным следствия, вечером 13 февраля в селении Залукокоаже 48-летний мужчина стрелял в воздух из охотничьего карабина с целью разогнать стаю бродячих псов. Одна из пуль попала в семилетнюю девочку, которая шла в сопровождении матери.

Ребенка доставили в больницу, где была экстренно проведена хирургическая операция, в ходе которой врачи извлекли пулю калибра 7,62 миллиметра.

Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Отмечается, что назначено проведение баллистической, а также медицинской экспертизы для определения вреда, причиненного здоровью девочки.

В ноябре в Вологодской области семилетняя девочка и ее 13-летний брат нашли оружие в доме у родственников и начали с ним играть. В какой-то момент произошел непроизвольный выстрел, и одна пуля, отрикошетив, попала в девочку. У ребенка диагностировали травмы века и глаза.


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