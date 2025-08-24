#АЭС в Казахстане
Мир

В Китае врачи извлекли из головы девочки 15-сантиметровый нож

врачи, операция, хирургия , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 12:48 Фото: pixabay
В Китае врачи успешно извлекли из черепа трехлетней девочки 15-сантиметровый нож, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Куньмине на юго-западе Китая. Мать девочки во время смены постельного белья взмахнула простыней, в результате чего лежавший рядом нож для фруктов отлетел и ударил ребенка по голове.

"15-сантиметровое лезвие застряло в черепе девочки чуть выше правого уха. Мать девочки попыталась самостоятельно вытащить нож, однако у нее не получилось. При этом женщина не стала вызывать скорую помощь – она пешком вместе с дочерью отправилась в больницу, где врачи успешно извлекли нож", – говорится в сообщении.

По словам врачей, девочка осталась жива только благодаря мягкости костей черепа. Однако, если бы мать девочки неосторожно вытащила нож, риск был бы огромным. В свою очередь полиция Китая подтвердила отсутствие преступного умысла и признала инцидент несчастным случаем.

В Бразилии врачи случайно убили двухлетнего мальчика, когда пытались достать из его носа зернышко кукурузы. Извлечь инородное тело при помощи пинцета не получилось и медики решили продуть ноздрю сжатым воздухом.

Андрей Дюсупов
