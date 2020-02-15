О мошенничествах с АСП и пособиями предупреждает прокуратура Шымкента

Жертвами являются в основном молодые матери, работники образовательных и лечебных заведений.

Прокуратура Шымкента просит горожан быть бдительными при получении госуслуг, в частности, АСП и пособий на детей, передает zakon.kz.

Обращаемся к вам с предупреждением об участившихся случаях мошенничества, связанных с выдачей адресной социальной помощи, в частности, пособий на детей, получение вне очереди квартир и участков, - говорится в обращении.

Так, по данным прокуратуры, в 2019 году только в Каратауском районе зарегистрировано 430 фактов мошенничества, из которых 91 направлен в суд, а по 172 делам сроки расследования прерваны, как не раскрытые. Всего привлечено к уголовной ответственности 100 человек.

Как отмечают в надзорном органе, в основном мошенники действуют в сфере АСП и недвижимости, а жертвами являются в основном молодые матери, работники образовательных и лечебных заведений.

Также их можно встретить в ЦОНах и других государственных учреждениях, в лице так называемых посредников, которые предлагают свои преступные услуги путем подделки документов.

Недавно в Каратауском районном суде состоялся обвинительный приговор в отношении женщины, которая обманным путем получила от 51 человека деньги якобы за выдачу через знакомых в ЦОНе пособий на детей. Этим видом преступления гражданам причинен ущерб на сумму свыше 105 млн тенге, - рассказали в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, эти деньги из сбережений казахстанцев и они не должны попадать в карманы мошенников. Процедура получения пособий от государства прозрачна и в то же время надежно защищена от посягательств недобросовестных лиц.

Призываем вас быть более бдительными и позаботиться о безопасности ваших средств, не проявлять наивность к людям, которые вам что-то незаконно обещают. По всем волнующим вас вопросам прошу обращаться в уполномоченные органы, - заключили в прокуратуре.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!