В прокуратуре Шымкента сделали заявление о "сыне прокурора" в цветочном магазине

На днях в Казнете активно стали распространять видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина не в трезвом состоянии угрожал работникам заведения. В комментариях к публикации отмечалось, что неизвестный является сыном сотрудника прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

10 августа 2023 года в пресс-службе прокуратуры Шымкента сделали заявление по поводу инцидента в цветочном магазине.

"8 августа 2023 года в социальных сетях и отдельных СМИ информировалось об угрозе физической расправой работников цветочного магазина в Шымкенте лицом, якобы являющимся сыном сотрудника прокуратуры. Сообщаем, что данное лицо какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит". Пресс-служба прокуратуры Шымкента

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На кадрах, размещенных в Сети, в магазин заходят трое мужчин и начинают выбирать букет. Однако один из мужчин ведет себя агрессивно: использует нецензурную лексику и бросается с ножницами на продавца.

После общественного резонанса в пресс-службе полиции города заявили, что шымкентца арестовали на семь суток за противоправные действия.