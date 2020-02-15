Фильмы Шакена Айманова теперь можно посмотреть на youtube-канале "Казахфильма"

В мир кино Айманов пришел в 1938 году, сыграв в эпизоде первого казахского звукового фильма "Амангельды".

В честь дня рождения основоположника казахского кино, народного артиста СССР Шакена Айманова киностудия "Казахфильм" разместила актерские и режиссерские работы великого мастера на своем канале в YouTube, передает zakon.kz.

- 15 февраля – особенная дата для всех кинематографистов Казахстана. Сегодня день рождения легендарного режиссера Шакена Айманова. Подписчики наших официальных аккаунтов в социальных сетях регулярно спрашивают о том, можно ли посмотреть отечественные фильмы в интернете. Мы постоянно пополняем фильмотеку нашего канала на YouTube и в честь дня рождения мэтра решили порадовать зрителей фильмами, в создании которых принимал участие Шакен Кенжетаевич, - сказал президент киностудии "Казахфильм" Арман Асенов.

В мир кино Айманов пришел в 1938 году, сыграв в эпизоде первого казахского звукового фильма "Амангельды". Затем последовали роли в фильмах: "Райхан", "Белая Роза", "Песни Абая", "Золотой рог", "Джамбул", "Мы здесь живем", "Наш милый доктор", "В одной районе", "Безбородый обманщик" и "Перекресток".

В 1954 году состоялся режиссерский дебют Айманова. За свою яркую творческую жизнь в качестве режиссера он снял 11 художественных фильмов: "Дочь степей", "Поэма о любви", "Мы здесь живем", "Наш милый доктор", "В одной районе", "Песня зовет", "Перекресток", "Безбородый обманщик", "Земля отцов", "Ангел в тюбетейке" и "Конец атамана".

Уже сегодня все эти картины доступны к просмотру на youtube-канале киностудии.

Как отмечается, в ближайшее время в бесплатном доступе появятся и другие фильмы "золотого фонда" казахского кино.

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