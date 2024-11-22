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Осеннее кино: что посмотреть в выходные

Киномарафон: что посмотреть в ноябре-декабре, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 16:56 Фото: Zakon.kz
Когда наступают снежные дни, хочется укутаться в плед, заварить горячий чай и погрузиться в мир кино. В списке, что посмотреть, есть как долгожданные киноновинки, так и классика, которая всегда актуальна. Zakon.kz сделал подборку культовых франшиз и фильмов для зимнего киномарафона.

"Гладиатор 2" 

Во второй части продолжение знаменитой кинокартины Ридли Скотта, действия которого разворачиваются через 20 лет после событий первого фильма. В центре сюжета потомок римского императора Марка Аврелия и племянник Коммода, который был убит гладиатором Максимусом, Луций долгое время жил в Нумидии, на севере Африки. Мать Луцилла отправила его сюда, чтобы уберечь от опасных политических интриг. Его жизнь с женой и ребенком была спокойной.


Однако все изменилось, когда римские войска, возглавляемые Марком Акацием, вторглись в Нумидию. В бою полководец победил Луция и взял его в плен, заставив сражаться в гладиаторских аренах. 

"Веном 2" 

Главный герой – журналист Эдди Брок – уже привык к жизни с инопланетным симбиотом Веномом, который вселился в его тело год назад. Во второй части создатели показывают, что, несмотря на массу конфликтов, Блок и Веном всегда объединяются в опасные моменты, и между ними все же существует особенная связь.


В сюжете второй части Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи. Однако тот специально кусает Эдди и становится хозяином симбиота Карнажа через кровь главного героя. Новые способности дают возможность Кэседи сбежать из тюрьмы прямо во время собственной казни. В "Веном 2" зрители увидят еще больше захватывающих экшен-сцен и комичных моментов с участием Тома Харди в главной роли.


"Битлджус 2"

Перед тем как увидеть эту новинку, стоит посмотреть первую часть фильма "Битлджус" 1988 года. Вторая часть снята динамично и увлекательно, и к тому же имеет неожиданную концовку. Особенно радует зрителей то, что в продолжении они увидели тех же актеров, что и в первой части. Это придает сюжету достоверность и делает историю логичным продолжением.

В сюжете фильма главная героиня Лидия после смерти отца возвращается в старый дом в городке Уинтер-Ривер вместе с дочерью Астрид и мачехой Делией. Когда одна из героинь Астрид находит на чердаке макет города, Лидии приходится рассказать ей о Битлджусе – озорном и неприятном призраке, чье имя нельзя произносить трижды.

Во второй части Битлджус снова начинает терроризировать живых, но, к удивлению, в какой-то момент он спасает главных героев. Фильм ужасов удачно сочетает элементы фантастики и юмора. Такое кино станет отличным выбором для поднятия настроения в холодные дни.


"Субстанция"

Еще одна киноновинка – художественный фильм "Субстанция" французского кинорежиссера Корали Фаржа, сочетающий жанры сатиры и боди-хоррора. Картина сразу привлекла внимание кинокритиков. И несмотря на длительность – больше двух часов, время пролетает незаметно из-за ярких визуальных эффектов и динамичных кадров.

В центре истории – Элизабет Спаркл, которая когда-то была яркой звездой Голливуда, а теперь ведет фитнес-шоу на телевидении. В день своего 50-летия Элизабет случайно узнает, что на ее программу хотят пригласить молодую ведущую.

В активном поиске способа вернуть молодость Элизабет сталкивается с инновационным препаратом под названием "Субстанция", который обещает превратить ее в улучшенную версию самой себя. Создатели эликсира обещают преображение при условии, что препарат будет принят в течение одной недели.

Вскоре на свет из тела Элизабет появляется молодая и эффектная Сью, которая начинает стремительно строить карьеру в шоу-бизнесе. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля, и Элизабет осознает, что потеряла не только свою прежнюю личность, но и то, что было ей действительно дорого.
 

Все части "Гарри Поттера"

Если вы хотите погрузиться в волшебный мир и снова поверить в добро, рекомендуем посмотреть все части Гарри Поттера. Эта серия фильмов основана на книгах британской писательницы Джоан Роулинг. Кино повествует о жизни молодого волшебника Гарри Поттера, который учится в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Он стал единственным, кто выжил после нападения Воолан-де-Моорта, убившего его родителей.


Если вы еще не видели все фильмы о Гарри Поттере или хотите пересмотреть их, осень и зима – идеальное время для этого. Погрузитесь в магический мир Хогвартса, следите за приключениями Гарри, Гермионы и Рона и снова почувствуйте атмосферу настоящего волшебства.


Все части "Один дома"

Наверное, практически все смотрели "Один дома", и для многих этот фильм ассоциируется с приближающимися зимними праздниками. Культовая комедия возвращает нас в детство, помогает поностальгировать и снова почувствовать себя ребенком.

А все начинается с американской семьи, которая отправляется в путешествие на Рождество, но в спешке сборов родители в первой и во второй части забывают дома своего младшего сына Кевина. Однако мальчик не теряется и начинает самостоятельно справляться с ситуацией.

И когда в дом залезают грабители, они жалеют о встрече с маленьким изобретателем, потому что Кевин дает им виртуозный отпор. Это настоящая классика рождественских фильмов, которая остается актуальной каждый год. 

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