Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Актобе перевернулся автобус: 26 человек пострадали

По факту ДТП начато расследование.

Фото : пресс-служба15 февраля 2020, 12:18

В Актобе 15 февраля примерно в 9:40 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и автомашины службы такси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На перекрестке улиц Г. Жубановой и О. Сеитова столкнулись автомашина "Фольксваген-Поло", принадлежащая службе такси и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №37, который в результате чего опрокинулся.

В результате ДТП 26 пассажиров автобуса (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в БСМП города Актобе бригадой скорой медицинской помощи 13 человек и нарядами патрульной полиции 13 человек, - сообщили в полиции.

По факту ДТП начато расследование.

Департамент полиции Актюбинской области просит автомобилистов в условиях гололедицы быть более внимательными и аккуратными на дорогах.

Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Кроме того, автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты