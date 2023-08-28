Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На юге Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 26 человек

На юге Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 26 человек Фото: АА
26 человек пострадали, трое тяжело ранены в результате ДТП, которое произошло на юге Турции в провинции Караман

По информации телеканала TGRT Haber, предварительно - водитель не справился с управлением: автобус занесло во время подъема на склон позади Культурного центра Сусакли Махаллеси Ахмета Келешоглу.

"В результате аварии пострадали 26 человек, включая водителя", — говорится в сообщении. Раненых госпитализировали в государственную больницу города Эрменек, состояние троих оценивают как тяжелое.

Пока нет более подробной информации о пострадавших и были ли среди них казахстанцы.

Читайте также

В ОАЭ зафиксировали температурный рекорд в 51 градус

Средневековый монастырь в Грузии накрыл оползень

Ситуация в Украине: Зеленский ожидает в сентябре новую помощь, сооснователь Yandex попросил отменить санкции

Елена Вебер
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
В Казахстане изменились правила назначения директоров и учителей школ
В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ
беременность
Ерке Есмахан показала округлившийся живот
"Ударил девушку по попе": казахстанцев возмутило поведение курьера в Алматы
"Ударил девушку по попе": казахстанцев возмутило поведение курьера в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления