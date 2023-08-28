На юге Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 26 человек

26 человек пострадали, трое тяжело ранены в результате ДТП, которое произошло на юге Турции в провинции Караман

По информации телеканала TGRT Haber, предварительно - водитель не справился с управлением: автобус занесло во время подъема на склон позади Культурного центра Сусакли Махаллеси Ахмета Келешоглу.

"В результате аварии пострадали 26 человек, включая водителя", — говорится в сообщении. Раненых госпитализировали в государственную больницу города Эрменек, состояние троих оценивают как тяжелое.

Пока нет более подробной информации о пострадавших и были ли среди них казахстанцы.