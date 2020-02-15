Певица Анна Нетребко назвала сумму своего состояния

В зарубежных апартаментах Нетребко живет со своим супругом тенором Юзефом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко рассказала, что ее состояние оценивается приблизительно в 7,5 миллиона долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на riafan.ru.

По ее словам, некоторые считают, что такую сумму она получает за год. Однако исполнительница уверяет, что это неправда.

У меня нет таких денег. Если продать всю недвижимость, может, и выйдет примерно эта сумма. Но я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене: они куплены в рассрочку на 30 лет, — объяснила она.

В зарубежных апартаментах Нетребко живет со своим супругом тенором Юзефом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Нетребко и Эйвазов являются самой яркой оперной парой. Артисты увидели друг друга впервые весной 2014 года на сцене Римской оперы, где должны были петь партии влюбленных Манон Леско и де Грие, а позднее узаконили отношения браком, передает портал Дни.ру.

В начале отношений доходы Эйвазова были заметно меньше, чем у его знаменитой возлюбленной. И хотя впоследствии востребованность тенора выросла, до заработков жены ему по-прежнему далеко. По информации издания, перед свадьбой пара заключила брачный контракт, согласно которому вокалист не претендует на сбережения супруги.

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