#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко

Анна Нетребко отметила 54-летие, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 23:20 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой поздравил с днем рождения оперную певицу Анну Нетребко. Артистке 18 сентября исполнилось 54 года, сообщает Zakon.kz.

В Instagram композитор опубликовал видео с выступление Нетребко с композицией Forse non fu (муз. И. Крутой, ст. Л. Виноградова).

"Сегодня день рождения великой русской певицы, талантливой красавицы Анны Нетребко! Дорогая Анечка, будь счастлива и востребована долгие, долгие годы, пусть тебе всегда сопутствуют овации, цветы и любовь!" – подписал пост Крутой.

Поклонники в комментариях восхитились талантом артистки.

– Да, мировая звезда, королева, лучшая в мире оперная певица нашего времени!

– Какой восторг и восхищенье от звуков неземных в сей час... Богиня Анна, с днем рожденья, наполнили вы счастьем нас!

– Какие чудесные воспоминания… Спасибо за то, что у нас их так много… Любим, скучаем и ждем… С днем рождения великолепную Анну!

Анна Юрьевна Нетребко – российская оперная певица (сопрано), выступавшая на Зальцбургском фестивале, в Метрополитен-опере, Венской государственной опере, Королевской опере и Ла Скала.

Ранее Крутой порадовал своих поклонников исполнением легендарной песни "Третье сентября".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
19:52, Сегодня
Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
Встретились два времени года: сентябрьский снег в горах Алматы запечатлел фотограф
19:31, Сегодня
Встретились два времени года: сентябрьский снег в горах Алматы запечатлел фотограф
Состав "Барыса" пополнил новый вратарь из США
16:57, Сегодня
Состав "Барыса" пополнил новый вратарь из США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: