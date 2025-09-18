Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко

В Instagram композитор опубликовал видео с выступление Нетребко с композицией Forse non fu (муз. И. Крутой, ст. Л. Виноградова).

Поклонники в комментариях восхитились талантом артистки.

– Да, мировая звезда, королева, лучшая в мире оперная певица нашего времени!

– Какой восторг и восхищенье от звуков неземных в сей час... Богиня Анна, с днем рожденья, наполнили вы счастьем нас!



– Какие чудесные воспоминания… Спасибо за то, что у нас их так много… Любим, скучаем и ждем… С днем рождения великолепную Анну!