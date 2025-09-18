Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко
В Instagram композитор опубликовал видео с выступление Нетребко с композицией Forse non fu (муз. И. Крутой, ст. Л. Виноградова).
"Сегодня день рождения великой русской певицы, талантливой красавицы Анны Нетребко! Дорогая Анечка, будь счастлива и востребована долгие, долгие годы, пусть тебе всегда сопутствуют овации, цветы и любовь!" – подписал пост Крутой.
Поклонники в комментариях восхитились талантом артистки.
– Да, мировая звезда, королева, лучшая в мире оперная певица нашего времени!
– Какой восторг и восхищенье от звуков неземных в сей час... Богиня Анна, с днем рожденья, наполнили вы счастьем нас!
– Какие чудесные воспоминания… Спасибо за то, что у нас их так много… Любим, скучаем и ждем… С днем рождения великолепную Анну!
Анна Юрьевна Нетребко – российская оперная певица (сопрано), выступавшая на Зальцбургском фестивале, в Метрополитен-опере, Венской государственной опере, Королевской опере и Ла Скала.
