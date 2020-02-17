Говоришь, ты мне не жена – Ах Астахова дала откровенное интервью

Российская поэтесса Ах Астахова (Ирина Астахова) давно известна за пределами России. Она давала большие концерты в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси, а также сама срежиссировала моноспектакль, в прошлом году объехавший более 80 городов России и некоторые города зарубежья. Во время прочтения собственных стихов поэтесса сама вживается в образ, ее цель в том, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. После показа душевной постановки "Без грима" в Алматы на тему любви, одиночества, близости и принятия себя Ах Астахова прямо на сцене дала интервью журналистам, передает zakon.kz.

- Обычно в книжках, романах любовь- это что-то возвышенное, красивое, в вашем творчестве заметно, что вы говорите о любви с точки зрения суровой правды жизни, есть стихи о расставании. Это любовь так обесценилась в наше время, или просто вы так чувствуете?

- Для меня любовь-это прекрасное чувство. Многие мои стихи о влюбленности, о каких-то эмоциях по отношению к мужчине, но это не всегда любовь. Это может быть обида, страсть, симпатия. Но на мой взгляд, любовь- это всегда прекрасное, бесконечное, чистое чувство. Времена не изменились, любовь будет всегда, я в это верю.

- И романтика до сих пор в цене?

- Безусловно. Я- поэт, и конечно, романтик.

- Вас раздражает сегодняшняя безграмотность?

- Меня вообще ничего не раздражает, кроме злости, агрессии и низкого интеллекта.

- Критики до сих пор пишут негативные отзывы на ваши стихотворения?

Это всегда было большой редкостью. Но история про Льва Оборина, не побоюсь рассказать, который дружит с человеком из Википедии, и они написали про негативную критику на моей странице. Надеюсь, что это принесло им хотя бы немного популярности. От меня не прибыло, не убыло.

Мне кажется, так и нужно: несмотря ни на что, сохранять открытое сердце и доверять искренним эмоциям.

- Как вы реагируете на критику, негативные комментарии в свой адрес?

- Мы живем в очень интересное время. За счет, благодаря или из-за современных технологий часто так получается, что люди, даже которых ты не знаешь, считают, что могут осудить тебя, прийти к тебе как к себе домой и сказать: "Ты делаешь плохо", "Ты плохо выглядишь", закрыть дверь и уйти. Я как человек публичный, не часто сталкиваюсь с различного рода суждениями, и приняла для себя важное правило: "Не судить других людей, не заглядывать в чужую частную жизнь, не давать советы, если тебя об этом не просят".

Хотя в начале я сильно реагировала, как ребенок, болезненно, но не истерила, не жаловалась, просто расстраивалась. Сейчас, конечно, этого меньше, у меня есть люди, которые меня поддерживают, есть конструктивная критика, как позитивная, так и негативная, есть я, которая на себя смотрит в зеркало, нравится себе или не нравится.

- Я довольно равнодушна к психологии, хотя считаю, что это хорошая наука. Я знаю, что я- эмпат, умею чувствовать других людей. Иногда это не просто, но мне это нравится.

- Как приходит сегодня к поэтам вдохновение, на чем вы пишите, в компьютере, в блокноте?

- Я пишу на компьютере, но всегда с собой есть блокнот, и во всех ресторанах есть салфетки. Мне кажется, не нужно ограничивать себя эмоционально, как пишется.

- Вы можете вспомнить, какое стихотворение родилось на салфетке?

Говоришь: "Ты мне не жена". Мой ответ тебе прост и тих: "Если я тебе не нужна, не воруй меня у других"

- Бывало, что вы теряли голос, не могли даже просто говорить, не то, что читать, но надо выходить на сцену. Что делали в такие моменты? Приходилось ли выходить с температурой, в плохом настроении?

- Да, я выходила и в плохом настроении, и с температурой, но для меня сцена- это не работа. Мне действительно становится легче, когда выступаю. Насчет севших связок- было такое. Помню, концерт в Санкт-Петербурге. Тогда еще не выступала в театрах, была небольшая площадка, человек на 100, и у меня абсолютно не было голоса, ничего не помогало. Просто попросила прощения за свои связки у зрителей. В итоге плакала половина зала, мне кажется, помимо эмоциональной боли, которая есть в некоторых стихах, зрители переживали вместе со мной, потому что было невыносимо тяжело читать таким голосом, но я никогда не отменяю концерт.

- Забываете строки, как выкручивались?

- Нет, не забываю, но бывает, что сильно переживаю, на эмоциях, могу что-то пропустить. Это не из-за того, что недоучила или забыла, или разлюбила стихотворение. Мне нравится играть, как актриса большую часть на сцене я переживаю то, о чем когда-то написал.

- Ваша популярность началась со стихотворения "Тебя хоть там любят?"

Я его ценю, и те отношения, которые были на тот момент очень дороги для меня. Несмотря на то, что я его читаю лет 9 наверное, оно мне также дорого.

Я уважаю свое прошлое любое, эта глава была непростой. Я уважаю человека, которому я написала это, взаимоотношения многое мне дали и в контексте дальнейшего творческого развития, и в плане развития меня как личности.

- Сейчас оно по-другому читается?

- Конечно. Более того, недавно отдыхала на Бали, так сложилось, что я познакомилась с местными музыкантами, они играют рэгги, и мы сняли вместе видео. Мы так прониклись, хотя единственный общий язык- английский. Мы решили сыграть вместе сыграть в честь дня рождения Боба Марли (1945-1981), не зная языка русского, они мне подыгрывали, почему-то гитарист решил сыграть веселое рэгги на это стихотворение. Я прочитала его под легкую музыку и почувствовала, что у меня действительно ничего не осталось, кроме легкости.Это, кстати, один из самых необычных концертов за последнее время.

- Заказывают ли вам стихи, какая просьба была самая необычная?

- Бывали разные заказы. Самый необычный, когда мне написал человек, пишущий продолжение "Гари Поттера", он предложил написать стихи от лица Гермионы. Но я не стала этого делать.

- Из героинь русской литературы кто вам ближе по душе?

- Я стараюсь себя ни с кем не ассоциировать, быть личностью. А для себя, когда хочу отдохнуть, я открыта к поэзии, к искусству, люблю разные стихи – и классиков, и современников. Мне интереснее всего Бродский, Цветаева, Пастернак, Борис Рыжий. Я могу много перечислять. Есть те, чье творчество нравится полностью, а есть в любом случае поэты, чье хотя бы одно стихотворение точно запало мне в сердце.

Альберт Ахметов