Трамп дал интервью Маску: о чем они говорили

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 12 августа дал интервью Илону Маску в соцсети Х, сообщает Zakon.kz.

Начался разговор с темы покушения на экс-президента США, произошедшего 13 июля в Пенсильвании. Дональд Трамп заявил, что секретная служба США сработала профессионально, но им не хватило координации. По его мнению, произошло то, что он никогда прежде не испытывал, пишет Пруфы.рф.

Трамп повторил свои слова о том, что Джо Байден снялся с предвыборной гонки в результате "переворота". Он считает, что нынешний президент США этого не хотел, но настояли демократы. Кроме того, кандидат на пост главы США сравнил Джо Байдена с овощем, так как тот выглядит очень плохо.

"Как будто у нас просто нет президента", – сказал Дональд Трамп.

Он также заявил Илону Маску, что нынешнего президента не любит лидер Северной Кореи, так как считает Джо Байдена глупым.

"Я ладил с Ким Чен Ыном. Мы с ним ужинали. Я ему нравился, я с ним хорошо ладил. Кстати, он там настоящий босс. Знаете, многие спрашивали: "Вы, правда, так думаете?" Позвольте мне сказать вам: я видел вещи, о которых вы не хотите знать. Он там босс. У нас с ним были прекрасные взаимоотношения. Ему не нравится Байден. Он считает его глупым человеком. Он сказал, что он глупый человек. Ну, по крайней мере, он говорит то, что думает", – рассказал Дональд Трамп.

По поводу Камалы Харрис он высказался еще резче. Трамп считает свою соперницу еще более некомпетентной, чем Байден. Кандидат на пост главы США несколько раз оскорбил Харрис.

Также в интервью речь шла о президенте России Владимире Путине.

Дональд Трамп заявил, что отлично ладил с ним и хорошо его знает.

Экс-президент США отметил, что они с Путиным много говорили об Украине, но Трампу якобы удавалось сдерживать конфликт.

"Я закрыл "Северный поток-2", но пришел жалкий Байден и закрыл трубопровод Keystone XL, который мог дать 48 тыс. рабочих мест американцам. Вместо него Байден одобрил русский трубопровод", – заявил Трамп.

Он выразил надежду, что в случае победы на выборах сможет наладить отношения с президентом России.

Глава Республиканской партии США назвал Путина хорошим переговорщиком. По его мнению, конфликт в Украине начался по вине Джо Байдена. Прекращение дипломатических отношений с Российской Федерацией он назвал большой ошибкой.

Экс-президент США также заявил, что в Украине нехватка военнослужащих, а российская армия, наоборот, обладает мощью.

Кром того, Дональд Трамп высказал мнение, что главная угроза для человечества не глобальное, а ядерное потепление. По его словам, на данный момент существует пять стран с таким ядерным потенциалом, что в случае конфликта разрушения будут невообразимыми. Дональд Трамп отметил, что нельзя допустить, чтобы "люди вроде Байдена" привели к подобной катастрофе.

В конце разговора Илон Маск заявил, что США находится на развилке судьбы цивилизации.

"Я думаю, что нам нужно выбрать правильный путь, и я думаю, что вы – правильный путь", – сказал он Дональду Трампу.

После окончания беседы Илон Маск предложил взять интервью у Камалы Харрис.

13 августа Илон Маск заявил, что совокупное количество просмотров взятого им интервью Дональда Трампа достигло 1 млрд.

В июле 2024 года СМИ писали о том, что миллионер Илон Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.