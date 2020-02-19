Экс-чиновника Минсельхоза приговорили к пяти годам

Ислама Абишева арестовали почти год назад.

Экс-чиновника Минсельхоза на пять лет отправляют в колонию-поселение. Бывшего главу Комитета по водным ресурсам признали виновным в покушении на получение взятки в размере свыше 60 миллионов тенге, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ислама Абишева арестовали почти год назад. Вместе с ним под подозрение попал и вице-президент Всемирной федерации қазақ қүресі Серик Тукиев. Обоих обвиняли в получении взятки путем вымогательства. Эти деньги были получены от подрядчиков, которые выиграли тендер на реконструкцию водопровода и строительство сетей в Северо-Казахстанской области.

В итоге Абишеву сегодня, помимо срока в колонии-поселении, пожизненно запретили занимать должности в госорганах. А Тукиева за пособничество приговорили к четырем годам. Тоже колонии-поселения. Уже известно, что адвокаты не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.

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