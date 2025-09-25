Экс-президента Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре во время президентской кампании 2007 года, сообщает Zakon.kz.

Расследование дела началось еще 13 лет назад.

Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре, но оправдал его по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

"Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели", – цитирует РИА Новости французские СМИ.

Экс-президенту также назначили штраф и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.

Николя Саркози был 23-м президентом Франции в период с 2007 по 2012 год. Во Франции известен под прозвищем "Сарко", которое используют как его сторонники, так и оппоненты.

