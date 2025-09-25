Экс-президента Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
Расследование дела началось еще 13 лет назад.
Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре, но оправдал его по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.
"Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что бывший президент будет заключен в тюрьму в ближайшие недели", – цитирует РИА Новости французские СМИ.
Экс-президенту также назначили штраф и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.
Николя Саркози был 23-м президентом Франции в период с 2007 по 2012 год. Во Франции известен под прозвищем "Сарко", которое используют как его сторонники, так и оппоненты.
