Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В столице 19 февраля отменили занятия в школах и колледжах

Занятия отменены для учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курсов колледжей.

Фото : novostipmr19 февраля 2020, 06:28

В Нур-Султане из-за метели отменили занятия в школах и колледжах города, сообщает zakon.kz.

Управление образования города Нур-Султана сообщает:
19.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются, - говорится в сообщении.

По данным КЧС, в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в 4-х направлениях: Нур-Султан - Павлодар, Нур-Султан - Караганда, Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Атбасар.

Также отменены занятия в Караганде и Темиртау.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты