В столице 19 февраля отменили занятия в школах и колледжах
Занятия отменены для учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курсов колледжей.
Фото : novostipmr19 февраля 2020, 06:28
В Нур-Султане из-за метели отменили занятия в школах и колледжах города, сообщает zakon.kz.
Управление образования города Нур-Султана сообщает:
19.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются, - говорится в сообщении.
По данным КЧС, в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в 4-х направлениях: Нур-Султан - Павлодар, Нур-Султан - Караганда, Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Атбасар.
Также отменены занятия в Караганде и Темиртау.
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