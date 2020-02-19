В столице 19 февраля отменили занятия в школах и колледжах

Занятия отменены для учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курсов колледжей.

В Нур-Султане из-за метели отменили занятия в школах и колледжах города, сообщает zakon.kz.

Управление образования города Нур-Султана сообщает:

19.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются, - говорится в сообщении.

По данным КЧС, в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в 4-х направлениях: Нур-Султан - Павлодар, Нур-Султан - Караганда, Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Атбасар.

Также отменены занятия в Караганде и Темиртау.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!