Молодые таланты Казахстана продемонстрируют свое искусство в "Астана Опера"

Свое исполнительское искусство в этот вечер подарят публике учащиеся выпускного класса одного из самых знаменитых творческих учебных заведений в мире.

Подающие большие надежды талантливые молодые артисты выступят на сцене "Камерного зала "Астана Опера". Концерт "Музыкальные встречи в столице" будет предложен слушателям 29 февраля, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе театра "Астана Опера", свое исполнительское искусство в этот вечер подарят публике учащиеся выпускного класса одного из самых знаменитых творческих учебных заведений в мире – Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Все они – лауреаты престижных международных конкурсов и нередко выступают с сольными концертами во многих странах.

Увлекательную концертную программу в двух отделениях представят Алия Асанова, Беата Прохорова, Софья Меньшикова (фортепиано), Аблай Нурлыбек, Далила Азимова (скрипки), Рута Вайткуте (флейта), Федор Вишневский (кларнет). Инициатор проекта – лауреат V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов "Astana Piano Passion" Алия Асанова.

Мы поддерживаем молодые таланты, давая им возможность выступать в одном из самых лучших залов Казахстана – очень красивом Камерном зале "Астана Опера", получившим широкое признание благодаря своей великолепной акустике. Юные инструменталисты, которые примут участие в этом концерте, – новое поколение артистов. Эти одаренные, интеллектуальные ребята, уже состоявшиеся творческие личности, стоят на пороге своего музыкального пути. Программа вечера будет интересна для любителей искусства, так как прозвучат истинные шедевры мировой классики. Возможно, зрители откроют для себя новые имена и станут настоящими поклонниками их творчества, - отметила руководитель Камерного зала музыковед Маржан Жакенова.

В первом отделении концерта прозвучат яркие классические произведения: "Павана" для флейты, кларнета, скрипки и фортепиано Г. Форе, Соната для фортепиано № 2 соль-диез минор (Соната-фантазия) А. Скрябина, "Романс" из цикла "Две пьесы" для скрипки и фортепиано С. Рахманинова, Пять пьес для двух скрипок и фортепиано Д. Шостаковича, Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано ля минор К. Сен-Санса, Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе "Кармен" Ф. Ваксмана.

Во второй половине вечера в интерпретации блестящих молодых музыкантов будут исполнены: Соната для флейты и фортепиано ля мажор С. Франка, Ноктюрн и тарантелла для скрипки и фортепиано К. Шимановского, Маленькая пьеса для кларнета и фортепиано К. Дебюсси, Соната для фортепиано Б. Бартока. Начало концерта состоится в 17.00.

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