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"Астана Опера" открывает для детей мир искусства

"Астана Опера" открывает для детей мир искусства Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"
Социальный благотворительный проект с говорящим названием "Дети и искусство" презентует театр "Астана Опера" совместно с компанией ERG.

Инициатива направлена на формирование эстетического восприятия мира и развитие творческих способностей одаренных ребят из всех регионов Казахстана, семьи которых оказались в непростой жизненной ситуации, а также воспитанников детских домов.

"Астана Опера" занимается реализацией задач, поставленных Министерством культуры и информации РК по поддержке, возрождению, сохранению и развитию культуры в нашей стране. Большое внимание театр также уделяет благотворительности, организуя показы спектаклей для ребят, оставшихся без попечения родителей, поддерживая многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностям, проводя театральные уроки для школьников и другие мероприятия.

Частью большой благотворительной работы театра стал республиканский проект "Дети и искусство", ставший продолжением популяризации искусства среди подрастающего поколения, приобщения к мировым и национальным культурным ценностям. Ведь каждый ребенок творчески одарен, важно увидеть и вовремя раскрыть эти способности.

Проект организован для детей из детских домов и семей, отнесенных к социально-уязвимым слоям населения, проживающих в областях и городах республиканского значения. Все расходы на переезд, проживание, питание ребят устроители взяли на себя. Большую поддержку оказал акимат Астаны.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Благодаря этой инициативе порядка шестисот ребят из 17 регионов Казахстана и трех городов областного значения посетили театр "Астана Опера": побывали в закулисье, приняли участие в театральном уроке и мастер-классах в детской студии, встретились с представителями творческого персонала, посетили постановки. Во второй день для них была организована экскурсия по Астане. Многие дети впервые в жизни побывали в Национальном музее Казахстана, на "Байтереке", в павильоне Нур-Алем (ЭКСПО), Ailand, кинотеатре и других достопримечательностях.

С самого начала реализации проекта его организаторы получили много добрых отзывов от ребят и сопровождающих их педагогов. Первое знакомство с загадочным и прекрасным миром театра – стало незабываемым событием для детей. Навсегда в их памяти также останется посещение знаковых мест столицы, подарки, угощения и другие развлекательные мероприятия, которые подготовили для них организаторы.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

По итогам масштабной благотворительной работы был снят документальный фильм "Дети и искусство", рассказывающий о важности культурного просвещения и поддержки ребят из всех регионов Казахстана. Для съемок были выбраны герои, посредством историй которых получилось рассказать о талантливых детях, живущих в нашей стране.

Филантропия – важная составляющая социальной ответственности "Астана Опера", который не только оказывает посильную помощь нуждающимся, но и воодушевляет всех неравнодушных последовать своему примеру. С этой целью столичный театр на своем сайте разместил QR-код, открывающий список контактов детских домов и социальных учреждений, воспитанники которых будут рады вниманию.

"Дети и искусство" – значимый социальный проект. Ведь каждый взрослый – это ребенок, а каждый ребенок – изначально творческая личность. И привлечь детей в искусство, погрузить их в этот удивительный мир искусства – было основной целью данной акции. Стоит особо подчеркнуть, что с компанией ERG – постоянным партнером "Астана Опера" – были реализованы важные проекты. Благотворительная помощь имеет огромную созидательную силу, а участие в подобных проектах сможет стать доброй традицией для всех жителей нашей страны.

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