Столичный ДЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях!

В Нур-Султане бушует непогода. В связи с этим в городе развернут оперативный штаб Департамента в составе сотрудников ДЧС (УГО, РУЧС, ОСО ГУ СПиАСР), служб гражданской защиты города, районных акиматов, РГП КазАвтоЖол, передает zakon.kz.

Департамент по ЧС Нур-Султана сообщил, что по данным РГП "Казгидромет", в городе 19 февраля будет облачно, ночью снег, временами сильный, днем осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Температура ночью 6-8, днем 0-2 мороза.

Получено штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет»" По решению Управления образования акимата Нур-Султана 19 февраля отменены занятия для 1 смены с 0-11 классы и 1-2 курсы колледжей первой смены. Развернут оперативный штаб Департамента в составе сотрудников ДЧС (УГО, РУЧС, ОСО ГУ СПиАСР), служб гражданской защиты города, районных акиматов, АО "НК "КазАвтоЖол". Открыта горячая линия. Тел: 24-51-71,24-51-47,24-52-12, - сообщили в ДЧС.

Автомобильные дороги из города закрыты по всем направлениям.

Столичный ДЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях!

Просим жителей столицы отнестись с пониманием – выполнять требования патрульных полицейских, отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике, – говорится в сообщении пресс-службы полиции Нур-Султана.

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