90 уголовных дел заведено по событиям в Кордае

Сегодня сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия, направленные на закрепление роли каждого участника в этих событиях, проводятся необходимые экспертизы.

Заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что по событиям в Кордае заведено 90 уголовных дел, передает корреспондент zakon.kz.

Уголовных дел очень много, каждый день количество уголовных дел добавляется, потому что выясняются новые обстоятельства... Порядка 90 уголовных дел по разным эпизодам, - сказал Кожаев.

По его словам, на сегодня сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия, направленные на закрепление роли каждого участника в этих событиях, проводятся необходимые экспертизы.

"По получению всех необходимых процессуальных доказательств, будут привлечены к ответственности виновные лица, сказал заместитель министра внутренних дел", - заключил замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что по фактам массовых беспорядков в Кордайском районе зарегистрировано 25 уголовных дел: убийства, хулиганство, применения насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, также незаконное изготовление и хранение оружия

Оксана Скибан, Нур-Султан

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