Бакауова отпустили домой
Его поместили под домашний арест.
Фото : Литер19 февраля 2020, 11:41
Изменена мера пресечения в отношении экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова, передает zakon.kz.
Постановлением специализированного следственного суда Павлодара от 18 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя СОГ - главного следователя СД КНБ РК, согласованное с начальником Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест Бакауова Б.Ж, - сообщили в пресс-службе Павлодарского облсуда.
15 января появилась информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова. Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.
16 января акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.
17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий.
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