Советник Токаева предложил метод борьбы с игрой "Котел"

МВД уже начало проверку в отношении игры.

Внештатный советник Президента по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов предложил свой метод борьбы с игрой в "Котел". По его словам, банки могут поставить блок на перевод 14300 тенге, передает zakon.kz.

У игры "Котел" есть следующая конструкция, пишет Худайбергенов на своей странице в Facebook.

- небольшая сумма входа;

- всего 4 уровня, что сильно сокращает цикл "вход-выход" до очень короткой длительности;

- возможность заново зайти;

- отсутствие единого центра. Это может путать людей, заставляя видеть схожесть с обычной "Черной кассой", хотя там есть принцип взаимных обязательств пока полный круг не закончится, а в "Котле" этого нет.

Несмотря на то, что игра быстро распространяется, каждый конкретный человек ограничен кругом знакомых людей. Поэтому распространение пирамиды будет больше похоже сгорание высохшей травы в поле - сгорит все, что и так высохло, а сам пожар будет очень быстрым. Просто потом будет столько разорванных отношений между людьми. В принципе, у всех людей по мере взросления копятся истории разрыва отношений из-за недобросовестного поведения, а здесь это будет массово, и цена доверия будет очень низкой - всего 14 300 тенге. И все кто выиграл сейчас, очень сильно проиграют потом, когда в ситуации реальной нужды им откажут.

Так как переводы делаются через банки, то наши банки могут поставить блок на перевод 14 300 тенге, и откатить назад все переводы, совершенные ранее. Кстати, также можно вычислить первого бенефициара, - пишет внештатный советник Президента.

Ранее сообщалось, что казахстанцам в мессенджерах приходят заманчивые предложения о возможности легкого заработка. В WhatsАpp активно пересылались условия игры "Котел или Черная касса". МВД уже начало проверку в отношении игры.

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