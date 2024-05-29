Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане предложили изменить название игры "тоғызқұмалақ"

В Казахстане предложили изменить название игры &quot;тоғызқұмалақ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила изменить название игры "тоғызқұмалақ" в преддверии Всемирных игр кочевников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе на имя министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева она отметила, что интеллектуальная игра "тоғызқұмалақ" является общим достоянием тюркских народов. И, несмотря на то, что она известна во многих странах, существуют препятствия для ее максимального распространения.

"В связи с тем, что сегодня эта игра развивается в основном казахским и кыргызским народами, закрепились два основных названия: казахское – "тоғызқұмалақ" и кыргызское – "тоғызкөргөл", частично турецкое – мангала/гечюрме. Когда в Казахстане проводят международные соревнования, игра называется "тогызкумалак", а когда кыргызская сторона организует соревнования – "тоғызкөргөл". Таким образом, одна и та же игра тюркских народов на мировой арене называется по-разному", – объяснила Гульдара Нурумова.

Она подчеркнула, что, по мнению ученых и исследователей, эта игра имеет общее название – "тоғызат". Учитывая эти данные, мажилисвумен предложила изменить название игры с "тогызкумалак" на "тоғызат" в преддверии Всемирных игр кочевников.

По словам Гульдара Нурумовой, для этого необходимо принять совместное решение с участием Всемирной конфедерации этноспорта, Ассоциацией национальных видов спорта Казахстана и Всемирной федерацией "тогызкумалак".

24 мая стало известно, что спортсмены из Ирана приедут на Всемирные игры кочевников в Казахстан.

Читайте также

Жителям Алматы и Шымкента повезет с погодой в конце весны
Жителям Алматы и Шымкента повезет с погодой в конце весны
113 медалей завоевали
133 медалей завоевали школьники Восточно-Казахстанской области
Жителей Караганды обеспечат центральным водоснабжением
Еще 1 100 жителей Караганды в этом году обеспечат центральным водоснабжением и канализацией
Тамила Языкова
Министерство туризма и спорта РК Мажилис Парламента РК Маржикпаев Ермек Казахстан 2024 год Национальные виды спорта Игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: