В Казахстане предложили изменить название игры "тоғызқұмалақ"

Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила изменить название игры "тоғызқұмалақ" в преддверии Всемирных игр кочевников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе на имя министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева она отметила, что интеллектуальная игра "тоғызқұмалақ" является общим достоянием тюркских народов. И, несмотря на то, что она известна во многих странах, существуют препятствия для ее максимального распространения.



"В связи с тем, что сегодня эта игра развивается в основном казахским и кыргызским народами, закрепились два основных названия: казахское – "тоғызқұмалақ" и кыргызское – "тоғызкөргөл", частично турецкое – мангала/гечюрме. Когда в Казахстане проводят международные соревнования, игра называется "тогызкумалак", а когда кыргызская сторона организует соревнования – "тоғызкөргөл". Таким образом, одна и та же игра тюркских народов на мировой арене называется по-разному", – объяснила Гульдара Нурумова.

Она подчеркнула, что, по мнению ученых и исследователей, эта игра имеет общее название – "тоғызат". Учитывая эти данные, мажилисвумен предложила изменить название игры с "тогызкумалак" на "тоғызат" в преддверии Всемирных игр кочевников.

По словам Гульдара Нурумовой, для этого необходимо принять совместное решение с участием Всемирной конфедерации этноспорта, Ассоциацией национальных видов спорта Казахстана и Всемирной федерацией "тогызкумалак".

24 мая стало известно, что спортсмены из Ирана приедут на Всемирные игры кочевников в Казахстан.